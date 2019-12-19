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محافظات

مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 2 في تصادم بسوهاج

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
صدى البلد
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خالد رياض
لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما وإصابة شقيق زوجها وقائد التوك توك وذلك في تصادم بين سيارة "ميكروباص" وتوك توك على الطريق الزراعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة" وليد. ا. ع" ٢٤ عاما سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك قيادة "كرم. م. م' ٤٠ عاما عامل ويقيم بناحية دائرة المركز. 

نتج عن الحادث وفاة كل من" رشا. ش. ب" ٣٢ عاما ربة منزل، وابنتها" مهرائيل. ع. خ" ٥ سنوات وتقيمان بناحية دائرة المركز، وإصابة كل من سائق التوك توك بكدمات متفرقة بالجسم، "عبد المؤمن. خ. ف' ٣٠ عاما عامل، شقيق زوج المتوفاة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر من مستقلي التوك توك. 

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.
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