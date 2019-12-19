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اقتصاد

«مياه أسيوط» تنظم مؤتمرًا توعويًا بـ قضايا المياه والصرف الصحي بـ الغنايم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بأن الشركة قامت بتنظيم المؤتمر التوعوي الأول، للتوعية بقضايا المياه والصرف الصحي بمنطقة الغنايم، وذلك بمقر مجلس مدينة الغنايم. 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، إنه يأتي ذلك في ضوء بدء استلام وتشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينتي صدفا والغنايم، بتكلفة إجمالية بلغت 295 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المشروع شمل تنفيذ شبكات انحدار بأطوال 50 كم، وخطوط طرد بأطوال25 كم، و 3 محطات رفع، ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها (33 ألف م3/ يوم)، وذلك لخدمة حوالي 90 ألف نسمة من سكان مدينتي صدفا والغنايم. 

وأضاف رئيس الشركة، أن المؤتمر يهدف للتوعية بقضايا المياه والصرف الصحي بين كل أبناء الغنايم، وإلى ضرورة الحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي، حرصا على استدامة كفاءة أداء خدمات المياه والصرف الصحي بصورة أكثر استمرارية، مؤكدًا أنه لن يأتي ذلك إلا من خلال الاستخدام الأمثل لكل مكونات المشروع كإستراتيجية ممكنة للحفاظ عليه، وضمان ثبات كفاءته. 

وفى نهاية المؤتمر أشارت همت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إلى أنه على المواطنين الراغبين في توصيل خدمات الصرف الصحي التوجه إلى إدارة الشئون التجارية بالمنطقة لتقديم المستندات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وعمل المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة من الحي، في ضوء الدليل الاسترشادي للخدمات المقدم للمواطنين المعتمد من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. 

تجدر الإشارة إلى أنه حضر المؤتمر، جاد الله مشرف، رئيس مجلس مدينة الغنايم، وهمت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس رمضان عبد العظيم، مدير منطقة مياه الغنايم، وعدد من مسئولي الشركة والمدينة، ولفيف من المواطنين بمنطقة الغنايم.​
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