AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلاغات عن تفخيخ مبان في موسكو تضطر الأمن لإجلاء أكثر من 70 ألف شخص

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة الروسية أن الشرطة وفرق الإنقاذ اضطرت لفحص أكثر من 300 مبنى في العاصمة أمس /الأربعاء/ بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها بمواد متفجرة.
وقال المصدر اليوم /الخميس/، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية:" لقد تم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص للتحقق من تهديدات مجهولة"، مضيفا "أن التهديدات وردت من مصادر مجهولة، تتحدث عن قيام مجهولين بتفخيخ المحكمة العليا في موسكو وما يقرب من 20 محكمة محلية وأكثر من 35 مركزا للتسوق".
وأشار إلى أن عشرات المدارس بالعاصمة الروسية وغيرها من المؤسسات في المدينة تلقت كذلك تهديدات بوجود متفجرات مزروعة فيها، مضيفا أن التقارير المجهولة ذكرت أيضا أنه تم زرع متفجرات في جميع محطات مترو موسكو البالغ عددها 232 محطة، وتم إرسال التهديدات بشأن زرع متفجرات مزعومة بواسطة البريد الإلكتروني، مؤكدا أنه لم يتم العثور على أي من العبوات الناسفة، التي تم الإبلاغ عن زرعها.
وتابع قائلا:" إن رجال الأمن كانوا في أي حال من الأحوال مضطرين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية بناء على هذه المعلومات".
وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء "إنترفاكس" أنه تم التحقق من أكثر من 4.1 ألف منشأة ومبنى في موسكو على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها.
يشار إلى أنه منذ 28 نوفمبر الماضي، عندما بدأت موجة تهديدات التفخيخ الجديدة، تم إجلاء أكثر من 550 ألف شخص في العاصمة الروسية للتحقق من رسائل مجهولة المصدر عن عمليات تفخيخ.ر
Advertisements

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلق على قرار مجلس النواب بالبدء في إجراءات عزل ترامب

بـ التايجر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كش ملك.. خطوة واحدة كبرى تفصل ترامب عن مغادرة مقعده في البيت الأبيض

لـ الطلاب.. 3 أطعمة تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز تناولوها

المتهمة بطعن زوجها: عملي فيديوهات علشان مطلبش الطلاق

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

AdvertisementS

انتحار مصري في الكويت يكشف عن كارثة.. تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار | اعرف السبب

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

عاجل .. وصول سعد الحريرى القصر الرئاسى لتسمية رئيس جديد للحكومة

اخبار الرياضة.. مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. إصابة نجم الأهلي السابق بـ ورم خبيث

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

بديل محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد رسميًا مع جوهرة سالزبورج.. فيديو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

فيديو جراف| قصة هروب رباعى الزمالك إلى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة