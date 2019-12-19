بلاغات عن تفخيخ مبان في موسكو تضطر الأمن لإجلاء أكثر من 70 ألف شخص

كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة الروسية أن الشرطة وفرق الإنقاذ اضطرت لفحص أكثر من 300 مبنى في العاصمة أمس /الأربعاء/ بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها بمواد متفجرة.

وقال المصدر اليوم /الخميس/، حسبما أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية:" لقد تم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص للتحقق من تهديدات مجهولة"، مضيفا "أن التهديدات وردت من مصادر مجهولة، تتحدث عن قيام مجهولين بتفخيخ المحكمة العليا في موسكو وما يقرب من 20 محكمة محلية وأكثر من 35 مركزا للتسوق".

وأشار إلى أن عشرات المدارس بالعاصمة الروسية وغيرها من المؤسسات في المدينة تلقت كذلك تهديدات بوجود متفجرات مزروعة فيها، مضيفا أن التقارير المجهولة ذكرت أيضا أنه تم زرع متفجرات في جميع محطات مترو موسكو البالغ عددها 232 محطة، وتم إرسال التهديدات بشأن زرع متفجرات مزعومة بواسطة البريد الإلكتروني، مؤكدا أنه لم يتم العثور على أي من العبوات الناسفة، التي تم الإبلاغ عن زرعها.

وتابع قائلا:" إن رجال الأمن كانوا في أي حال من الأحوال مضطرين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية بناء على هذه المعلومات".

وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء "إنترفاكس" أنه تم التحقق من أكثر من 4.1 ألف منشأة ومبنى في موسكو على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها.

يشار إلى أنه منذ 28 نوفمبر الماضي، عندما بدأت موجة تهديدات التفخيخ الجديدة، تم إجلاء أكثر من 550 ألف شخص في العاصمة الروسية للتحقق من رسائل مجهولة المصدر عن عمليات تفخيخ.ر