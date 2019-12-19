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أخبار البلد

يا سخيفة.. رد قاسى من ريهام سعيد على أحد متابعيها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للاعب الزمالك السابق طارق يحيي ، خلال إحدى لقاءاتها معه .

ومدون على الصورة :"مش ندمان على فوزك على الزمالك " ، معلقًة عليها قائلًة :" مع إنى زمالكاويه بس حلوه ".

لتخرج أحد المتابعين ويحرجها خلال إحدى التعليقات قائلًة :" هو انت مش في العمرة شاغلة نفسك ليه" .

وردت عليها ريهام سعيد :" انا رجعت من زمان اكيد مش في العمره و هانزل بوستات يا سخيفه".

وكانت نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الخاصة على انستجرام ، فيديو لها من مطار القاهرة ، أثناء توجهها لأداء العمرة.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد عبر فيديو بثته على صفحتها الخاصة بـ انستجرام : " كل واحد حر بس مبحبش الناس اللي بتتصور عند الكعبة أثناء أداء العمرة".
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🤣🤣🤣 مع اني زمالكاويه بس حلوه

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