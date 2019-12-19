يا سخيفة.. رد قاسى من ريهام سعيد على أحد متابعيها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للاعب الزمالك السابق طارق يحيي ، خلال إحدى لقاءاتها معه .
ومدون على الصورة :"مش ندمان على فوزك على الزمالك " ، معلقًة عليها قائلًة :" مع إنى زمالكاويه بس حلوه ".
لتخرج أحد المتابعين ويحرجها خلال إحدى التعليقات قائلًة :" هو انت مش في العمرة شاغلة نفسك ليه" .
وردت عليها ريهام سعيد :" انا رجعت من زمان اكيد مش في العمره و هانزل بوستات يا سخيفه".
وكانت نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الخاصة على انستجرام ، فيديو لها من مطار القاهرة ، أثناء توجهها لأداء العمرة.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد عبر فيديو بثته على صفحتها الخاصة بـ انستجرام : " كل واحد حر بس مبحبش الناس اللي بتتصور عند الكعبة أثناء أداء العمرة".
ومدون على الصورة :"مش ندمان على فوزك على الزمالك " ، معلقًة عليها قائلًة :" مع إنى زمالكاويه بس حلوه ".
لتخرج أحد المتابعين ويحرجها خلال إحدى التعليقات قائلًة :" هو انت مش في العمرة شاغلة نفسك ليه" .
وردت عليها ريهام سعيد :" انا رجعت من زمان اكيد مش في العمره و هانزل بوستات يا سخيفه".
وكانت نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الخاصة على انستجرام ، فيديو لها من مطار القاهرة ، أثناء توجهها لأداء العمرة.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد عبر فيديو بثته على صفحتها الخاصة بـ انستجرام : " كل واحد حر بس مبحبش الناس اللي بتتصور عند الكعبة أثناء أداء العمرة".