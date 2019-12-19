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ثقافة

كتاب اليوم يصدر الاكتئاب والأمراض النفسية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن سلسلة "كتاب اليوم" كتابا جديدا بعنوان "الاكتئاب والأمراض النفسية" تأليف الدكتور محمد غانم، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، والذي يتحدث فيه عن أسباب المرض النفسي، وهل هو وراثى تظهره ظروف بيئية؟ وكلما كانت الوراثة قوية لا يحتاج المرض لظهوره إلا مشاكل بيئية بسيطة.

ويقول المؤلف إذا أردنا تفصيلًا أكثر لأسباب المرض النفسى فإننا سنجد ثلاث مجموعات من الأسباب تتضافر معًا حتى تسبب المرض، أولها: الأسباب البيولوجية، مثل العوامل الوراثية، وإصابات الدماغ، والتهابات الجهاز العصبى، والمواد المؤثرة كمواد الإدمان والأورام وغيرها. أما الأسباب الأخرى المسببة للمرض النفسي فتشمل العوامل النفسية مثل الشخصية، والذكاء، والقدرات المعرفية، وكيفية التفكير وغيرها.

أما العوامل الاجتماعية فتشمل البيئة التى يعيش فيها الفرد، كالأسرة، والعلاقات الزوجية، وعلاقات العمل، ومدى الانفتاح أو الانغلاق المجتمعى، كما يتطرق الكتاب لبعض الشخصيات التى تسبب الكثير من المتاعب، والمشاكل النفسية لمن يتعاملون معها.ومن نماذج هذه الشخصيات: الاستفزازية والكتومة، والمترددة، والمتسلطة، والضعيفة، والبخيلة.

وخصّص المؤلف فصلًا كاملًا عن الانتحار، وأسبابه، ودوافعه، وكيف لا تسقط فى دوامة الإحباطات التي تقود البعض إلى إزهاق روحه.

كما يتناول الكتاب المشاكل الأسرية التى تنتج عن العنف الأسري والعناد بين الزوجين، والحرمان العاطفي، والابتزاز العاطفي، والصراعات النفسية، وبالتالي تكون سببًا في ظهور أمراض نفسية لهؤلاء الأشخاص المعرضين لها.

كما يحتوى الكتاب على أبواب تتكلم عن فوبيا الزواج، والحب من أول نظرة، الثبات الانفعالى، مشاكل السن بين الزوجين، والتحرش الجنسى بالأطفال.
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