عبير صبرى وآيتن عامر ومحمد رجب من كواليس مسلسل الأخ الكبير.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبرى، جمهورها، عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة من كواليس مسلسله "الأخ الكبير".



وظهرت عبير برفقة النجم محمد رجب، وايتن عامر وايهاب فهمى، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وعلقت قائلة "كل الناس الحلوه دي مع الاخ الكبير محمد رجب👤💥 مسلسل جامد جدا وايتن القمر وابهاب فهمي وانا والمخرج المحترم اسماعيل فاروق".



وينتمى مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي".



"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.



يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية، كانت خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.