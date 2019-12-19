بالكوفية والايس كاب.. إنجي المقدم بإطلالة شتوية ناعمة

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة شتوية ناعمة، وذلك من خلال ارتدائها جاكت باللون الأسود، وهوت شورت باللون الأسود، كما استكملت الإطلالة بارتداء كلون شفاف، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود، وحقيبة باللون الأسود.
نسقت إنجي مع ملابسها الشتوية، كوفية باللون الأخضر الغامق، وايس كاب باللون الأبيض.
كما أنها لم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية، واعتمدت على الظهور دون ميك اب.
وارتدت الفنانة إنجي المقدم خاتما بسيطا أنيقا.
ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة شتوية ناعمة، وذلك من خلال ارتدائها جاكت باللون الأسود، وهوت شورت باللون الأسود، كما استكملت الإطلالة بارتداء كلون شفاف، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود، وحقيبة باللون الأسود.
نسقت إنجي مع ملابسها الشتوية، كوفية باللون الأخضر الغامق، وايس كاب باللون الأبيض.
كما أنها لم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية، واعتمدت على الظهور دون ميك اب.
وارتدت الفنانة إنجي المقدم خاتما بسيطا أنيقا.