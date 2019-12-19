AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالكوفية والايس كاب.. إنجي المقدم بإطلالة شتوية ناعمة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:39 م
انجي المقدم
انجي المقدم
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة شتوية ناعمة، وذلك من خلال ارتدائها جاكت باللون الأسود، وهوت شورت باللون الأسود، كما استكملت الإطلالة بارتداء كلون شفاف، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود، وحقيبة باللون الأسود.

نسقت إنجي مع ملابسها الشتوية، كوفية باللون الأخضر الغامق، وايس كاب باللون الأبيض.

كما أنها لم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية، واعتمدت على الظهور دون ميك اب.

وارتدت الفنانة إنجي المقدم خاتما بسيطا أنيقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

ملكة.. شيماء سيف تبهر متابعيها بـ إطلالة سوارية

إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بفستان ديل سمكة | شاهد

نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

خاص..الأهلي يرفع فئات عقود لاعبيه من الموسم المقبل الي 9 ملايين جنيه

قرقاش: متانة العلاقات السعودية المصرية جسدتها مراسلات الرئيس السيسي والملك سلمان

إثيوبيا تلجأ إلى السعودية | تفاصيل

ودعي الآرق وتخلصي من التجاعيد بالتخلي عن هذه العادة | اِعرفيها

مكة محمد صلاح تظهر في إعلان شركة شهيرة | شاهد

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور