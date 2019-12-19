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أخبار البلد

توجيهات السيسي.. بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع صكوك الهدي والأضاحي لحجاج مصر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
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أخبار البلد
بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تم توقيع بروتوكول تعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية من الهدى والإضاحي لتنظيم عملية بيع صكوك الهدى والإضاحي إلى الحجاج المصريين لأداء هذا النًسك والذي من خلاله يتم تعظيم الإستفادة من لحوم الهدى لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية.

وسيتم بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري ـوالريال السعودي ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدى من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعوديه للإفادة من الهدى والإضاحب " أحد مشروعات البنك الإسلامب للتنمية " لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام فب إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والإضاحي لتقديم أفضل الخدمات والإستفادة من جميع الهدى التي يتم ذبحها في إطار المشروع وذلك عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من (50) منفذا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري " منى وعرفات " بالتعاون مع كافة الأجهزة المعينة بشئون الحجاج في مصر ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الإجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
توجيهات السيسي.. بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع صكوك الهدي والأضاحي لحجاج مصر
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