مصطفي بكري يكشف موعد التعديل الوزاري الجديد..فيديو

قال الإعلامي "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب، إن كل المؤشرات تؤكد أن التعديل الوزاري سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلي أن "إحدى الوزيرات المهمات بدأت في لملمة أوراقها في نهاية الأسبوع الجاري".
ونوه الإعلامي "مصطفي بكري"، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن تلك الوزيرة المهمة قد أعلنت لموظفي الوزارة إنها ستنقل لتولي وزارة اخرى.
و أشار الإعلامي "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلانا رسميا عن التعديل الوزاري الجديد، والذي سيقدم لمجلس النواب.
ونوه الإعلامي "مصطفي بكري"، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن تلك الوزيرة المهمة قد أعلنت لموظفي الوزارة إنها ستنقل لتولي وزارة اخرى.
و أشار الإعلامي "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلانا رسميا عن التعديل الوزاري الجديد، والذي سيقدم لمجلس النواب.