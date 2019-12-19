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رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي أصبح أفضل بعد خروج مروان محسن أمام الإسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:56 م
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، إن فريق الكرة بالقلعة الحمراء أصبح أفضل بعد خروج مهاجم الفريق مروان محسن.

وتمكن الأهلي من الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة الجولة الـ9 من عمر الدوري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على تويتر أثناء المباراة : "أعجبني تطور أداء لاعبي الأهلي مع المدرب فايلر في سرعة نقل الهجمة من الدفاع للهجوم، أيضا أعجبني روح اللاعبين في الملعب، الأهلي أصبح أفضل بعد تبديل مروان محسن."

وقام المدرب رينيه فايلر بالدفع بوليد سليمان بدلًا من مروان محسن، وتمكن الأول من تسجيل هدف الأهلي في هذه المواجهة.
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