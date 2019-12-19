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رياضة

شاهد | هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي عن طريق الحاوى

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:01 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل وليد سليمان اللاعب البديل لـ مروان محسن، الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد هاني وجملة أروع من لاعبي الأهلي بدأت من أقدام أحمد الشيخ.

واشتعلت المباراة أكثر من سابقها، وحماسة اللاعبين ازدادت وتبادل الفريقين الهجمات وحاول الإسماعيلي أكثر من مرة إلى مرمى الشناوي، والأهلي لم يكتف بهدف التقدم ولكن حاول مرارًا تكرار الهجمات لتحقيق هدف آخر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
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