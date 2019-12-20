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رياضة

وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد.. الثلاثاء

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من " ماراثون زايد الخيري " لعام 2019 ، والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة .

يحضر فعاليات المؤتمر الصحفي  الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والسفير جمعة مبارك سفير الإمارات بالقاهرة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي ، الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة .

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة ، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.
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