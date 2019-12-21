حماقة طفلة تسبب كارثة للأب عند شرائه سيارة

بعد سنوات من جمع المال لشراء سيارة جديدة، جاء اليوم الموعود وأتم الرجل مبلغ السيارة التي يريدها واتجه مع أسرته الصغيرة لشرائها من أحد المعارض الخاصة ببيع السيارات، ولكن الفرحة لم تتم بسبب ابنته الصغيرة التي قامت بكارثة بددت مال أبيها.



اتجه الرجل وزوجته وطفلته التي تبلغ من العمر 3 أعوام إلى معرض السيارات، اختار السيارة وبينما هو وزوجته يتفاوضون مع البائع على السعر، قامت الفتاة بإتلاف 10 سيارات فارهة، بحسب ما نشرت "فوكس نيوز "الأمريكية.



والتقطت الطفلة حجرا صغيرا حادا وسارت بين السيارات ترسم عليها، لتتلف 10 سيارات يصل سعر الواحدة إلى 80 ألف دولار أمريكي، لينتبه الأب والأم اللذان يعيشان بمدينة غويلين بشمال الصين.



هذا الفعل وضع الأسرة في مأزق، حيث قام المعرض برفع قضية ضدهما مطالبا بتعويض قيمته 28 ألف دولار أمريكي، ولكن بعد المناقشات ألزمت المحكمة الصينية الأب بدفع 10 آلاف دولار تعويضا.