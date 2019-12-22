تنتقل عبر استخدام الأدوات الشخصية.. أعراض جرثومة المعدة المؤدية للإصابة بالسرطان

جرثومة المعدة هي أحد الأمراض التي يصاب بها العديد من الأشخاص بطريقة مفاجئة، ويقول الصيدلي باهر السعيد إن هذه الجرثومة يطلق عليها ملوية بوابية اسمها اللاتيني Helicobacter pylori وهي نوع من أنواع البكتيريا تستعمر المعدة والإثنا عشر محدثة الالتهاب في المخاطية.



_ قد يتطور الأمر محدثًا القرح الهضمية في المعدة والإثنى عشر.

_في بعض الأحيان قد يتطور الأمر بعد ذلك في مراحل معقدة لسرطان المعدة.

_ 80% من المصابين بتلك الجرثومة لا تظهر أعراض عليهم.

_تكون البكتيريا حلزونية الشكل و تتواجد في السائل الحمضي بالمعدة قد تعمل على زيادة حموضة المعدة مسببة آلام رهيبة

_ تنقل من شخص مريض إلى آخر سليم عن طريق استعمال ادواته الشخصية و احيانا يتم نقلها عبر الاتصال الجنسي.



الأعراض المصاحبة لجرثومة المعدة :

تقوم تلك الجرثومة عند تخللها جدران المعدة بإفراز سائل حمضي يختلف في شدته و سمومه من مريض لآخر، محدثًا التهابات حادة في جدار المعدة قد تتضاعف لحدوث الأورام السرطانية ، تقوم الجرثومة بإفراز سمموها في غشاء المعدة الذي يؤثر على خلايا المعدة بالتبعية فتبدأ على اضعاف الشهية بالإضافة إلى الألأم وعدم القدرة على تناول الطعام و مضغه بشكل سليم و تكون الأعراض المصاحبة لها كالتالي :-



1_وجود آلام حادة في منطقة المعدة العليا هي أكثر الأعراض حدوثًا و تكون مصاحبة لجرثومة المعدة بشكل دائم .



2_الحرقة الشديدة القاتلة في منطقة الحنجرة او المريء نتيجة لارتفاع نسبة الحموضة لدى المريض .



3_حدوث ارتجاع الطعام من الداخل إلى المريء مما يصاحبه الألم الشديدة و الحرقة .



4_ حدوث ما يسمى بالتجشؤ هو عرض مهم من أعراض جرثومة المعدة .



5_ الغثيان و التقيؤ والإسهال ووجود انتفاخات البطن والغازات.



6_ قد تتضاعف الأعراض مسببة انسداد أحد صمامات القلب .



7_ تعمل على خفض مستوى الحديد بالدم مسببة الأنيما (فقر الدم ) .



تشخيص جرثومة المعدة

يتم تشخيص الإصابة بالجرثومة عن طريق ثلاثة فحوصات:

_ الفحص الأول عن طريق فحص الأجسام المضادة بالدم

_ الفحص الثاني يكون عن طريق البراز لبحث السبب المباشر عن الجرثومة

_ الفحص الثالث هو فحص النفس يعرف باسم البوابة التنفسية .



العلاج والوقاية من جرثومة المعدة :

يكون أول إجراء بعد الكشف على الجرثومة هو القضاء على البكتيريا أولًا لإعطاء المجال لشفاء المعدة من القرح، خصوصًا أن المريض يكون قد عانى من التهابات القناة الهضمية فتكون اولى خطوات العلاج هي

العلاج الثلاثي لمدة اسبوع مثل /

Helicure _ peptec care _trioclar

إذا فشلت الجرعة الأولى نحتاج لتكرار استعمال العلاج السابق لمده اسبوعين

إذا فشلت بعد ذلك ندخل في مرحلة:

العلاج الرباعي

اموكسيسلين 1 جم كل 12 ساعه مع الاوميباك قبل الفطار والعشاء لمده 5 أيام

ونتبعهم بالكلاسيد 500 والتيبيزول 500 والاوميباك 20 كل 12 ساعه لمده أسبوع



الوقاية من الجرثومة

هناك اللقاح واسع المفعول يتم اخذه قبيل السفر وتناول بعض الأطعمة مثل الشاي الاخضر و الزنجبيل و القرنبيط و الثوم ..



الأطعمة الممنوعة للمصابين بجرثومة المعدة :



الحبوب المكررة مثل الخبز الابيض والأرز الأبيض و المكرونة و الحبوب الفقيرة من حيث الألياف الغذائية يجب استبدالها بدقيق الشوفان و الشعير و الأرز البني و خبز القمح الكامل .



الكافيين لأنه مادة ذات خصائص منشطة و يحفز الحمض بالجهاز الهضمي مما يتسبب في تفاقم الألم .



_الأطعمة التي تحتوي على التوابل مثل الفلفل الحار و الكاري الحار و الاطباق المكسيكية و الهندية و الاطعمة ذات التوابل العالية.



_الأطعمة الحمضية خاصة الليمون والبرتقال و العصائر الحمضية و الطماطم و منتجات المخلل و الخل يمكن استبدالها بالأطعمة التي تحتوي على ألياف عالية مثل المانجو و البابايا و الموز و الفول و الكوسا و القرنبيط و اللفت .