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أخبار العالم

وصول أول سفير كويتي لدى فلسطين لتقديم أوراق اعتماده لـ أبو مازن

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:53 م
اول سفير كويتي لدي
اول سفير كويتي لدي فلسطين
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محمود نوفل
وصل سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني إلى مدينة أريحا، اليوم السبت، لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن" كأول سفير للكويت لدى فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت "وصل سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني إلى مدينة أريحا قادما من الأردن اليوم السبت لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كأول سفير كويتي لدى فلسطين".

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يقدم الديحاني أوراق اعتماده إلى الرئيس عباس في مدينة رام الله غدا الأحد، في إطار زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية التي تستمر يومين.

وأصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نهاية أكتوبر الماضي مرسومًا أميريًا بتعيين الديحاني، سفيرًا غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.

ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد الدعم الكويتي للقيادة والشعب الفلسطيني.

وكان سفير دولة فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب قال، في وقت سابق، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر المرسوم الأميري بعد أن رحبت دولة فلسطين بترشيح السفير عزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرا غير مقيم لبلاده في فلسطين.
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