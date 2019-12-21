ليفربول ضد فلامنجو .. أول 15 دقيقة سيطرة إنجليزية مع فرص مهدرة من الريدز

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 15 دقيقة الأولى من مباراة ليفربول ونظيره فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة".



وبدأ ليفربول بضغط قوي من لاعبي الريدز ومحاولات للبحث عن هدف التقدم فى الدقائق الأولي من المباراة.



وكانت أولي الكرات الخطيرة من تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ارنولد لكنها مرت على حافة القائم الايمن بقليل



ووسط محاولات من قبل ليفربول لفتح التسجيل مبكرًا من تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق محمد صلاح داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويمررها إلى نابي كيتا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى



وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، فيما وصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.



وسيكون ليفربول أمام تحدٍ كبير، لتحقيق ثالث ألقابه الأوروبية هذا العام، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وذلك على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.

