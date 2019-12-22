وزير الخارجية الإماراتي يغرد عن التحالف العربي الإسرائيلي .. ونتنياهو يرحب

أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/BteIBnor1b — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 21, 2019

نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أرفق بها مقالا من مجلة "ذي سبيكتيتور" البريطانية بعنوان:"إصلاح إسلامي: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط".فيما أعاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر تغريدة عبد الله بن زايد محتفيا،وقال: "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".وجاء في مقال "ذا سبيكتيتور" أنه يجري الآن رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، للتخلص من الكراهيات القديمة.وقال الكاتب إنه عندما زار بنيامين نتنياهو عمان في عام 2018: "في بادرة حسن نية لجيران إسرائيل، لم يكن الترحيب عالميًا، لكن بالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال يحظى باستقبال في "بلد عربي فخور"، كان بالنسبة للبعض أكثر من المأمول، وأكثر من اللازم.وعندما سئل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عن ذلك قال: "لماذا لا؟ هل يحرم علينا؟ إسرائيل أمة بين دول الشرق الأوسط. يجب أن نبدأ رحلة جديدة للمستقبل".وأضاف الكاتب: هناك قصة جديدة تظهر في الشرق الأوسط. يتم رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، والكراهيات القديمة في طريقها للتلاشي. كان جنون معاداة السامية لتدمير إسرائيل قويًا في الستينيات، حيث توحد الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع رفاقه العرب. لكن الآن، يغير الجيران العرب السنة مسارهم. يفقد الزعماء الإسلاميون جاذبيتهم - في الوقت الذي تشكل فيه إيران، بعلامتها الفاشية اللاهوتية، تهديدًا لإسرائيل والعالم العربي على حد سواء.وتابع: تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة العرب الذين أعربوا عن ثقتهم في أحزاب التيارات الإسلامية قد انخفضت بنسبة تزيد على الثلث منذ انتفاضات 2011. يقول ثلاثة أرباع العراقيين إنهم لا يثقون في الأحزاب الإسلامية على الإطلاق، وعدد الشباب الذين يقولون إنهم "غير متدينيين" هو أيضا في ارتفاع. يريد هذا الجيل من القادة العرب زيادة الازدهار الاقتصادي وتقليل النزاعات السياسية. وبناء التحالفات ، بما في ذلك مع إسرائيل.وأشار إلى أن هذا العام كان "عام التسامح" في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير، احتفل البابا فرانسيس بقداس في الهواء الطلق أمام 170 ألف كاثوليكي، وهو أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية. وللاحتفال بزيارة البابا، أعلن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، عن تشييد منزل العائلة الإبراهيمية في العاصمة الإماراتية، وهو عبارة عن معبد وكنيسة ومسجد داخل مجمع واحد، ومركز لتسليط الضوء على التاريخ، وذلك بهدف أن يكون المنزل رمزا للأمل في مستقبل جديد من التعايش.واختتم مقاله قائلا:"هناك ما يكفي من الروايات التاريخية والكتابية عن الأخوة الإسلامية اليهودية لتكون الأساس للتقارب. تاريخيًا، كانت العداوة نقطة أخلاقية. بوجود إيران حازمة وغرب غير مهتم، فإن العرب واليهود لديهم مصلحة مشتركة في بناء تحالف دائم مع بعضهم البعض. قد يكون هذا عقد السلام".