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مدير عام آثار بالفيوم يكشف حقيقة علاقة معبد قارون بالملك الوارد في القرآن.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
تعامد الشمس
تعامد الشمس
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آيات أحمد
قال سيد الشورى، مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم، إن معبد قصر قارون ليس له علاقة بقارون الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن المعبد مبني في العصر الروماني، وحدثت عليه بعض الإضافات في العصر اليوناني، الذي بدأ عام 332 قبل الميلاد، بينما كل الملوك الذين عاشوا في عصر سيدنا موسى كانوا من عصر الدولة الحديثة، الذي بدأ في الفترة من 1550 قبل الميلاد وحتى 1072 قبل الميلاد.

وأضاف سيد الشورى، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن المعبد بُني في العصر اليوناني بعد الحقبة الزمنية التى عاش فيها قارون، مشيرًا إلى أن المعبد مبنى من الحجر الجيرى وطولة 36 متر ومكون من 3 طوابق، وفي بعض الاساطير تقول أنه يحتوى على 365 حجرة بعدد أيام السنة.

وتابع أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولكنه يحتوى على 56 حجرة يستخدموا فى تخزين الغلال وإقامة الكهنة الذين كانوا يعيشون فى المعبد، كما ان المعبد شهد وجود بعض المسيحيين الذين كانوا يهربون من الاضطهاد الرومانى فى زمن حكم الرومان.

وأوضح أن المعبد كامل ومكون من 3 طوابق والشمس تشرق على مقصورة قدس الأقداس لتنير المقصورة الوسطى والتى كانت تحمل تمثال الإله سوبق رع، ومن ثم المقصورة اليمنى.

وتابع أن المقصورة اليسرى لا تشرق عليها الشمس لأنها كانت تحتوي على مومياء سوبك، مؤكدًا أنه تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قارون في عام 2003 وبدأ الاحتفال الرسمي به في عام 2010.
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