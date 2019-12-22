خبطت دماغه في السيراميك.. اعترافات المتهمة بقتل طفل زوجها ودفنه دون تصريح بالجيزة

أمر المستشار محمد عبد المنعم ، رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة ، بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامها بضرب طفل زوجها حتى الموت .





كما أمرت بحبس الأب لاتهامه بإخفاء جثة نجله ودفنها دون تصريح.





وكشفت تحقيقات عزت الخولي وكيل نيابة كرداسة ومركز امبابة، أن سيدة أبلغت باكتشافها وفاة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات والمقيم مع والده وزوجته الثانية ودفنه دون علمها، وأشارت في التحقيقات إلى أن زوجة الأب ضربت طفلها وقتلته لتبوله بملابسه.





باشرت النيابة التحقيقات مع والد الطفل وزوجته واللذان اعترفا بالواقعة حيث قررت المتهمة أنها كانت تؤدب الطفل وصفعته علي وجهه فسقط علي الأرض وارتطمت رأسه من الخلف بالسيراميك فلقى مصرعه علي الفور.





وأضافت المتهمة أنها انتظرت عودة زوجها من العمل وأخبرته بما حدث فحمل جثة طفله وتوجه رفقتها إلي المقابر الخاصة بعائلته يوم الخميس الماضي وقاما بدفن الطفل دون اللجوء إلي "تربي" وأعلنا في اليوم التالي موت الابن ودفنه.





واصطحبت النيابة صباح اليوم الأحد الطبيب الشرعي الي المقابر وتم استخراج الجثة وإجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.





وأشارت تحريات مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن زوجة الأب اعتادت ضرب الطفل بحجة تأديبه بعلم والده.



