محمد صلاح وطارق حامد ضمن المرشحين.. موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019

يترقب عشاق كرة القدم السمراء، حفل الكاف للإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا في خلال عام 2019، والتي تستضيفه مدينة الغردقة لأول مرة.



موعد حفل الكاف للإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا:



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا في عام 2019، في حفل ضخم، يوم 7 يناير المقبل.



المرشحون لجوائز الأفضل في أفريقيا:



أفضل لاعب في القارة:



محمد صلاح وساديو ماني ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي:



أفضل لاعب داخل القارة:



طارق حامد لاعب الزمالك، ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي.



أفضل لاعب شاب في أفريقيا:



المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.



أفضل مدير فني:



جمال بماضي مدرب منتخب الجزار وأليو سيسيه مدرب السنغال، ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.



أفضل منتخب:



منتخب الجزائر ومنتخب السنغال ومنتخب مدغشقر.

