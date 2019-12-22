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رياضة

أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:45 م
أتالانتا ضد ميلان
أتالانتا ضد ميلان
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إسراء أشرف
اكتسح أتالانتا ضيفه ميلان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب "أتليتي أزوري دي إيطاليا"، في الجولة رقم 17 من الدوري الإيطالي.

وحسم أتالانتا المباراة لصالحه بخماسية سجلها اليخاندرو جوميز، ماريو بازاليتيش، لويس مورييل، وجوسيب إيليشيش"ثنائية" بالدقائق 10 و61 و63 و72 و84.

وسيطر أتالانتا على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 55%، مقابل 45% لميلان الضيف.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 21 في المركز العاشر.
أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو
أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو
أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو
أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو
أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو
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