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فن

حكيم يتصدر بورصة النجوم.. ويُحيي 3 حفلات في رأس السنة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:14 م
حكيم
حكيم
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محمد شحتة
نشاط فني مكثف وحضور كبير للنجم حكيم ، وتطور ولمعان بريقه المتواصل جعله الأكثر تواجدا في حفلات رأس السنة بين النجوم العرب ، وهو ما جعل كل المتعهدين يتسابقون للتعاقد معه في حفلاتهم بسبب رغبة كل الاماكن الكبري ان يحتفل مع ضيوفها.

واختار حكيم هذا العام ثلاث حفلات" بالفورسيزون والكونورد وجي دبليو ماريوت" ليتصدر بورصة النجوم في هذه الليلة بالتخصص.

وهو ما حدث في السنوات الأخيرة، ويصبح" هاتريك" هذه الليلة.

يذكر أن حكيم طرح أربع أغنيات من ألبومه الجديد " الرجل الصح " وهي " سيبونا في حالنا ، ليلة بمبي ، الجارسون، الرجل الصح" وحققت الأغنيات نجاحات كبيرة.
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