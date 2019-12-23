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مرأة

هنتغدى اية النهاردة؟ فتة بكفته داوود باشا وصوص الزبادي.. والحلو بطاطا بالكراميل وجوز الهند

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:22 م
هنتغدى اية النهاردة؟
هنتغدى اية النهاردة؟
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حياة عبد العزيز
تحتار الكثير من السيدات عند تحضير وجبة الغداء، فهي تبحث دومًا على المكونات ذات الفائدة الصحية لتقديمها للأسرة، فتعرف على طرق تحضير فتة داوود باشا بصوص الزبادي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، والبطاطا بالكراميل وجوز الهند على طريقة الشيف نرمين هنو خلال السطور التالية.

مقادير فتة داوود باشا:

نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو طماطم مبشورة
1 و نصف كوب زبادي
بصل
ثوم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
3 ملعقة كبيرة طحينة
ملعقة كبيرة عصير ليمون
زيت
ملعقة كبيرة سمنة
ملح
فلفل
عيش شامي
لوز
صنوبر
بقدونس


طريقة تحضير فتة داوود باشا:

* ضعي السمنة على النار ثم ضيفي البصل وشوحيه جيدا ثم ضيفي الطماطم المبشورة.

* قلبيهم جيدا ثم ضيفي صلصة الطماطم وقليل من الماء واتركيها للتسبيك.

طريقة تحضير الكفتة:

* اخلطي البصل المفروم على اللحمة المفرومة وتبليها بالملح والفلفل ثم تكوريها واقليها في الزيت.

* ضعيها في تسبيكة الطماطم لتأخذ من الطعم.

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طريقة تحضير صوص الزبادي:

* اخلطي الطحينة مع الزبادي ثم ضيفي الثوم والليمون وقليل من الملح وقلبيهم جيدا.

* قطعي العيش الشامي قطع صغيرة و اقليه في زيت غزير.

* في طبق التقديم ضعي العيش المقلي ثم ضيفي عليه صلصة الطماطم.

* ضيفي بعد ذلك صوص الزبادي ثم ضيفي الكفتة وزينيها باللوز والصنوبر والبقدونس وقدميها ساخنة.


مقادير البطاطا بالكراميل وجوز الهند:
1 كيلو بطاطا مقطعة مكعبات

الصوص:
2 كوب سكر
1 عبوة حليب جوز هند للتزيين

طريقة تحضير البطاطا بالكراميل وجوز الهند:

طريقة تحضير بطاطا بصوص الكراميل وجوز الهند
* يسخن جزء من السكر حتى يتكرمل

* يضاف السكر المتبقي على الكراميل، ثم يضاف الحليب

* يترك على النار حتى يذوب السكر

* توضع البطاطا في كاسات التقديم، ثم يوضع الصوص

* يزين بشرائح جوز الهند، ويقدم
بطاطا بالكراميل وجوز الهند بطاطا بالكراميل وجوز الهند
فتة داوود باشا فتة داوود باشا
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