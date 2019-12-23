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رياضة

تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر السلة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:24 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر رجال والمقرر إقامتها غدا .

وقررت اللجنة إقامة المباراة فى صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فى تمام الساعة السادسة مساء بدلًا من الثامنة مساءً بناء على رؤية أمنية.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى كرة السلة واحدة من أقوى الديربيات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين على الإطلاق .

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الزمالك خلال أخر مباراتين للفريقين معا بدوري المرتبط، لكن جاء فوز الأهلى بصعوبة بالغة نتيجة قوة المنافس الأبيض.
تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر السلة
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