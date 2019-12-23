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محافظات

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 136 موظفا وطبيبا للنيابة الإدارية في البحيرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:18 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى
قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إحالة 136 موظفا للتحقيق بمراكز الرحمانية والدلنجات وايتاى البارود لعدم الانضباط الإداري وتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

أكد المحافظ استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وكانت الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة قد شنت عدة حملات تفتيشية على المنشآت والمصالح الحكومية والمستشفيات لمتابعة الانضباط الإداري للموظفين وضمان إنهاء مصالح وخدمات المواطنين.

وأسفرت حملات الرقابة والمتابعة عن تحويل ١٢ موظفا للتحقيق بإدارتي التموين والطب البيطري بمدينة الدلنجات التحقيق لغيابهم عن العمل بدون سند قانوني.

كما تمكن إحالة ٥٢ من العاملين بمركز إيتاي البارود للتحقيق بواقع ٤ بالوحدة الصحية بقرية الإبراهيمية و ٩ بالوحدة الصحية بقرية الخوالد للغياب عن العمل بدون سند قانوني و٢ بالوحدة الصحية بقرية اشليمة لترك العمل و ٣٧ بالوحدة الصحية باشليمة للحضور متأخرا بعد مواعيد العمل الرسمية.

ولعدم التزامهم تم إحالة 37 من العاملين بالوحدة الصحية بالقهوقية قرية المجد بمركز الرحمانية لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

وكشفت الرقابة والمتابعة غياب ٣٥ من العاملين بالوحدة الصحية بمدينة الدلنجات لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.
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