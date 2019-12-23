حمدان بن محمد يطلق برنامج دبي لخبراء المستقبل.. تفاصيل

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل تطوير تجربتها العالمية الرائدة في مجال استشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له تحقيقًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تشجيع وتهيئة المواهب الوطنية للخروج بمشاريع ومبادرات ومنتجات مستقبلية تنطلق من دبي إلى العالم.



جاء ذلك بمناسبة إطلاق برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الإماراتية وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات لتفعيل دورهم في تعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل في الجهات الحكومية في إمارة دبي.



وقال : "البرنامج هدفه بناء نخبة من المتخصصين في قطاعات استراتيجية وحيوية ... ونسعى إلى تمكين جيل الغد بمهارات استشراف وتصميم المستقبل لتعزيز دورهم في تطوير مشاريع ومبادرات جديدة تشكل مستقبل مدينة دبي".



وأضاف : "أدعو كافة الجهات الحكومية في دبي لترشيح كوادرها الموهوبة في قطاع استشراف المستقبل لاكتساب خبرات ومهارات جديدة تعزز دورهم الريادي في الارتقاء بأداء القطاعات الحكومية وتطوير مشاريع مستقبلية ترفد جهود دبي ودولة الإمارات لاستباق المستقبل".



وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق البرنامج يشكل خطوة جديدة لتهيئة الجيل القادم من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة عبر تطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، وتزويدهم بأدوات التفكير المنطقي في قطاعات المستقبل، ومهارات تحديد وتحليل أبرز التغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



وسيتم اختيار المنتسبين لبرنامج دبي لخبراء المستقبل من خلال ترشيحات الجهات الحكومية لموظفيها الذين يتمتعون بمهارات التفكير التصميمي، فيما يمكن لموظفي الجهات الحكومية ممن يمتلكون المهارات الاستشرافية ترشيح أنفسهم بشكل فردي من خلال موقع أكاديمية دبي للمستقبل.



مخرجات البرنامج

ويسهم برنامج دبي لخبراء المستقبل في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي وإدارة المشاريع واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة لخلق مناطق اقتصادية جديدة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات.



ويتيح البرنامج الذي تم تطويره بالشراكة بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، فرصة للمشاركين لتطوير قدراتهم في استشراف وتصور المستقبل بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، وتعزيز القدرة على تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية في الدولة.



منهجية العمل

وتشرف أكاديمية دبي للمستقبل على تطبيق البرنامج الذي يمتد لعام ونصف العام، ويتضمن ثلاثة مستويات مدة كل منها ستة أشهر وتتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة "محلل مستقبلي" إلى "تنفيذي مستقبلي" وبعدها إلى "استراتيجي مستقبلي". وسيتم استخدام منهجية فريدة تتضمن إشراك المنتسبين في تطوير وتنفيذ البرنامج تدريجيًا من المستوى الأول إلى الثالث، لتصل نسبة مساهمتهم إلى 90% بنهاية البرنامج.



كما توفر الأكاديمية للمنتسبين إمكانية التعاون مع مختلف المبادرات ورواد الأعمال وبرامج المسرعات وحاضنات الأعمال في منطقة 2071، إضافة إلى شبكة واسعة من صناع القرار ومركز البحوث والمعرفة توفرها مؤسسة دبي للمستقبل.



ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من كافة أنحاء العالم في قطاعات تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبليّة، ومنهجية استشراف المستقبل وتطبيق المستقبل على أرض الواقع وسرد قصص المستقبل.



الفئة المستهدفة وآلية المشاركة

يستهدف البرنامج موظفي الجهات الحكومية في دبي على مستوى الإدارات الوسطى والعليا ممن لديهم خبرة أو تجربة سابقة في مجال تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات أو القدرة على استشراف المستقبل في قطاعات الصحة والمدن والتنقل والتعليم والمواهب والأمن والطاقة والثقافة والمجتمع والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.



وسيخضع الراغبون في الانتساب لبرنامج دبي خبراء المستقبل لتقييم شامل عبر الإنترنت يتضمن استبيانًا لتحديد الكفاءة ومنصة للاستشراف المباشر لتقييم تطلعات المشاركين في المستقبل، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية معهم لتقييم إمكانات المشاركين في مجال استشراف المستقبل.



فرص التطوير الشخصي والعملي

وسيعمل المنتسبون في البرنامج على إعداد مشاريع مستقبلية ضمن برنامج مكثف يتضمن محاضرات وورش عمل وتدريب عملي على آليات تشخيص ثقافة استشراف المستقبل واستراتيجياته وآليات تطبيقها، فضلًا عن تطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع المستقبلية وتطوير المبادرات ومفاهيم القيادة المستقبلية.



وتركز هذه المشاريع على مستقبل القطاعات الاستراتيجية في دبي ودولة الإمارات في عام 2021، حيث سيقدم كل منتسب دراسة بحثية حول مستقبل القطاع الذي يعمل به، وعند الانتهاء من جميع المراحل المطلوبة، سيعمل المنتسبون على توحيد النتائج التي توصلوا إليها خلال مراحل الرحلة التعليمية على شكل حلقة بحث أو نموذج مبدئي. وسيتم ترشيح أفضل المشاريع في البرنامج ليتم عرضها في منطقة 2071.



كما يتيح برنامج دبي لخبراء المستقبل للمنتسبين فرصة الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استشراف المستقبل من خلال زيارات وجولات عمل ميدانية في دولة الإمارات وخارجها.