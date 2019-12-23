اعتراضات بالجملة من الاتحاد السكندري على هدف الأهلي والحكم يرد

اعترض لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري على هدف النادي الأهلي الثاني في مرماهم بالمباراة التي تقام حاليا باستاد القاهرة الدولي في اطار الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.



سجل الهدف الثاني للأهلي محمد مجدي افشة بالدقيقة 54 وذلك عقب تمريرة من جانب النيجيري جونيو اجايي.



واعترض لاعبو زعيم الثغر على احتساب هذا الهدف بدعوى تسلل محمد مجدي افشة، واشتدت الاعتراضات حتى اضطر الحكم محمد مجدي لاشهار البطاقة الصفراء لأحد لاعبي الاتحاد وتوجيه تحذير شديد للجهاز الفني لزعيم الثغر.