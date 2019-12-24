تريند الفن | الزواج السري لـ منة فضالي.. ظهور أنغام الصادم بعد العملية الجراحية.. فيديو لايف لـ منى فاروق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر
كشفت الفنانة منة فضالى سر خلافها حتى الآن، مع الفنان محمد فؤاد، وأصبح هناك حالة من عدم التواصل بينهما وانقطعت علاقة الصداقة تحديدا بعد أزمة عيد الميلاد الذى بسببه صرح فؤاد فى أكثر من وسيلة إعلامية بأنه ندمان على حضوره.
ظهور صادم لـ أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية
تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة أنغام، صورة حديثة لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل ضخم في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وذلك مساء أمس، الاثنين.
بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى
نشرت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.
منى فاروق تكشف عن فريقها المفضل في الدوري المصري
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو (لايف) عبر حسابها على "إنستجرام"، تفاعلت من خلاله مع متابعيها، وأجابت عن بعض تساؤلاتهم التي طرحوها عليها من خلال التعليقات.
منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر
كشفت الفنانة منة فضالى سر خلافها حتى الآن، مع الفنان محمد فؤاد، وأصبح هناك حالة من عدم التواصل بينهما وانقطعت علاقة الصداقة تحديدا بعد أزمة عيد الميلاد الذى بسببه صرح فؤاد فى أكثر من وسيلة إعلامية بأنه ندمان على حضوره.
ظهور صادم لـ أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية
تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة أنغام، صورة حديثة لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل ضخم في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وذلك مساء أمس، الاثنين.
بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى
نشرت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.
منى فاروق تكشف عن فريقها المفضل في الدوري المصري
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو (لايف) عبر حسابها على "إنستجرام"، تفاعلت من خلاله مع متابعيها، وأجابت عن بعض تساؤلاتهم التي طرحوها عليها من خلال التعليقات.