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حوادث

بمصنع فى السلام.. إحباط ترويج خمور مغشوشة فى أعياد الكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:26 م
الخمور المضبوطة
الخمور المضبوطة
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كتب محمد صبري
قبل ترويجها فى اعياد الكريسماس، ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب مصنع خمور و6 عمال بمدينة السلام لاتهامهم بتعبئة خمور مغشوشة عليها استيكارات لعلامات تجارية عالمية ومحلية مقلدة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال تصنيع وتعبئة المواد الكحولية مستخدمين خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والاتجار فيها، ويتخذون من مصنع كائن شارع الحجاز من شارع التروللى ـ تقسيم النزهة الجديدة ـ دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة وباستهداف المصنع تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط صاحب المصنع و6 عمال حال تواجدهم أمام المصنع وقيامهم بتحميل كمية من الكراتين بداخلها مواد كحولية على السيارة.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 125 كرتونة بداخلهم "خمور، بيرة" بإجمالى 1500 زجاجة و 35 كرتونة بداخلهم "فوديكا مختلفة النكهات" بإجمالى 212 زجاجة و12 زجاجة نبيذ أحمر و36 زجاجة خمور زبيب و 227 زجاجة ويسكى ماركة جينز وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها و59 كرتونة بداخلهم كمية من الاستيكارات لعلامات تجارية عالمية ومحلية.

واعترف المتهم الأول بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامه بالاشتراك مع باقى المتهمين فى تصنيع وتعبئة المواد الكحولية مستخدمين خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتوزيعها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال الأول وأقروا بقيامهم بتحميل السيارة المضبوطة بقصد توزيع المضبوطات على عملائه.
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