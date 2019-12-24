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منوعات

للسعوديين.. احذروا النظر للشمس في هذا التوقيت

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:45 م
كسوف حلقي للشمس -
كسوف حلقي للشمس - أرشيفية
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محمود نوفل
يُشاهد سكان المملكة العربية السعودية الخميس المقبل كسوفا جزئيا للشمس، ويكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال صرح بذلك لـ"واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري.

كما بيًن عسيري في تصريحات صحفية له أن محافظة الأحساء ستشرق الشمس عليها عند الساعة 6:25 صباحًا وهي في حالة كسوف جزئي، حيث يبدأ بعدها الكسوف الحلقي عند الساعة 6:34 صباحًا حتى ينتهي عند الساعة 6:37 صباحًا يتبع ذلك مرحلة الكسوف الجزئي الذي ينتهي عند الساعة 7:48 صباحًا، مشيرًا إلى أن مدة الكسوف الحلقي ستكون دقيقتين و55 ثانية ونسبة الجزء المحجوب من الشمس 91.67%.

وقال إنه هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يقع القمر بعيدًا عن الأرض بحيث لا يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وحذر الدكتور حسن عسيري من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، موضحًا أن القسم سيرصد هذه الظاهرة باستعمال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية من محافظة الأحساء.
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