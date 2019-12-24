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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:19 م
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
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سامح سلام - عدسة / عز حسين
ترأس المطران منير حنا، احتفال الطائفة الأسقفية "الأنجليكانية" بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء من كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بحضور اللواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المطران منير حنا في كلمته خلال صلوات عيد الميلاد المجيد: "نصلى من أجل بلادنا الحبيبة مصر ونشكر الله من أجل كل تقدم حققناه فى مختلف المجالات الاقتصادية، واستكمال البنية التحتية ونسأل الله أن يحفظ مصر من كل شر وأن يعم السلام فى العالم".

وأضاف: "أود أن أتأمل في حدث من الأحداث العجيبة التي صاحبت ميلاد المسيح، وهي زيارة المجوس للطفل الوليد يسوع المسيح، وهنا نسأل من هم المجوس؟ ولماذا كانوا حريصين على زيارة الطفل المولود؟"، لافتا إلى أن المجوس والمعروفين أيضًا بالحكماء هم طائفة من الكهنة وكانوا يعيشون في مملكة فارس.

وتابع قائلا: "إن سفر دانيال النبي في الكتاب المقدس أشار إلى أنه عندما سلط نبوخذنصر دانيال على كل ولاية بابل وجعله رئيسًا على جميع حكماء بابل، أي المجوس، وأنهم كانوا يعملون في مجال الفلك والنجوم".

وأشار المطران منير حنا إلى أن المجوس توقعوا أن يكون الملك المولود لابد وأن يكون في القصر الملكي لذلك ذهبوا إلى أورشليم حيث قصر هيرودس الملك، الذي عندما سمعهم يتحدثون عن ملك لليهود وُلِد مؤخرًا، واضطرب معه كل شعب أورشليم، لأنه أحس بالتهديد لوجود ملك آخر غيره، موضحا أن المجوس دخلوا إلى البيت ورأوا الصبى مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له مدركين أنه الملك الذى كان ينتظره الشعب.

وأكد أن المجوس قدموا للطفل المولد هدايا، ذهبًا ولبانًا ومرًا، وهذه الهدايا ترمز إلى عمل وخدمة المسيح، موضحا أن الملاك ظهر في حلم ليوسف وقال له: "قم خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر" حيث كان ينوى هيرودس أن يقتل الطفل، وبالفعل أمر هيرودس بقتل كل أطفال بيت لحم.

ونوه إلى أن هذه القصه أيضًا تُظهر لنا مصر التى رحبت بالطفل يسوع، وأصبحت ملجأ له، وتحققت النبوة "من مصر دعوت ابنى"، وبسبب لجوء المسيح إلى مصر بارك الله مصر.

حضر الصلاة نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء إبراهيم يوسف، كما حضر القمص سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس نائبا عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجرجس صالح الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وفضيلة الدكتور الشيخ عمرو الورداني مندوبا عن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء رأفت عزرا نائبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورئيس حي الزمالك اللواء هشام خشبة رئيس حي غرب القاهرة، إلى جانب مشاركة وفد من حزب "مستقبل وطن".
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
الكنيسة الأسقفية: مصر رحبت بالطفل يسوع وأصبحت ملجأ له.. صور
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