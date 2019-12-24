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رياضة

محمد محمود ينعى شقيقة محمود متولي لاعب الأهلي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:19 م
محمد محمود
محمد محمود
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مصطفى كرم
نعي محمد محمود لاعب النادي الاهلي شقيقة زميله بالفريق محمود متولي التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وغرد محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "البقاء لله في وفاة أخت محمود متولي، ربنا يرحمها و يصبرك ".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة بالتعازي للاعب الاهلي وجاءت بين "‏‎الله يرحمها ويجعل مثواها الفردوس الاعلى من الجنة" و "‏‎الف رحمة ونور عليها" و "‏‎البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها و ارحمها".

ويعد محمود متولى واحدا من أبرز اللاعبين فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها، واستحواذه على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر.
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