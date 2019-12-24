محمد محمود ينعى شقيقة محمود متولي لاعب الأهلي

نعي محمد محمود لاعب النادي الاهلي شقيقة زميله بالفريق محمود متولي التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.
وغرد محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "البقاء لله في وفاة أخت محمود متولي، ربنا يرحمها و يصبرك ".
ولاقت التغريدة ردودا واسعة بالتعازي للاعب الاهلي وجاءت بين "الله يرحمها ويجعل مثواها الفردوس الاعلى من الجنة" و "الف رحمة ونور عليها" و "البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها و ارحمها".
ويعد محمود متولى واحدا من أبرز اللاعبين فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها، واستحواذه على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر.
وغرد محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "البقاء لله في وفاة أخت محمود متولي، ربنا يرحمها و يصبرك ".
ولاقت التغريدة ردودا واسعة بالتعازي للاعب الاهلي وجاءت بين "الله يرحمها ويجعل مثواها الفردوس الاعلى من الجنة" و "الف رحمة ونور عليها" و "البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها و ارحمها".
ويعد محمود متولى واحدا من أبرز اللاعبين فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها، واستحواذه على ثقة الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر.