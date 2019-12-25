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فن

مدحت صالح يشعل حفل أوبرا مسرح جامعة مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
مدحت صالح يبدع في
مدحت صالح يبدع في حفل أوبرا مسرح جامعة مصر
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نبيل العدوى
أشعل النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، الحفل الفني الذي نظمته أوبرا مسرح جامعة مصر .

وأبدع صالح، أمام الجمهور بمختارات من أحدث أغانيه وألبومها الجديد ، واهدي أغاني خاصة لأول مرة لجمهوره بمسرح جامعة مصر ، ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذي يضم أغاني "زي مانت عايز"، عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

كما أبدع بباقة من أشهر أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني، ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، والتي تفاعل معها جميع الحضور بشدة، ومنها «النور مكانه في القلوب ، وعدي ، زي القمر ، بنتي وحبيبتي ، المليونيرات ، قلب واحد ، زي ما هي حبها، وكوكب تاني، حبيبي يا عاشق، والبلياتشو، وبحلم على قدي، ومحبتك جنون، و3 سلامات، ولا تسوى دموع، وماشي في ضلها، الدنيا علمتني، وحياة من خلقك» إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب العربي التي اشتهر بتقديمها ومنها تملي في قلبي و يا وحشني رد عليًا ، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.

ومفاجأة الحفل كانت مع أجمل أغاني كوكب الشرق ام كلثوم ومنها أغنية أنت عمري وفكروني والتي نالت استحسان وتفاعل كبير ، حيث اظهر النجم مدحت صالح القدرات الصوتية الهائلة له ، وسط ابداع من الفرقة الموسيقية .

وتفاعل الجمهور بشدة في ختام الحفل مع اغنية انا ابن مصر .

من جانبه أعرب مدحت، عن سعادته بإقامة الحفل بمسرح أوبرا جامعة مصر، ويتمني التواجد بين جماهيره المتذوقة للفنون الراقية.

ويذكر ان مسرح جامعة مصر قد انهي كافة استعداداته لاستقبال النجم مدحت صالح من قاعة مسرح تتسع الي 1200 من محبي الطرب الأصيل ، كما تزدان قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.
مدحت صالح يشعل حفل أوبرا مسرح جامعة مصر
مدحت صالح يشعل حفل أوبرا مسرح جامعة مصر
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