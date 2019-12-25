نجَوْن بأعجوبة | سقوط بقرة من أعلى سقف مدرسة بنات فى السعودية.. شاهد

فى واقعة غريبة، سقطت بقرة من سقف مدرسة بنات في "جبال الحشر" بمحافظة الداير بمنطقة جازان السعودية إلى داخل فناء المدرسة، ونجت من جراء سقوطها مجموعة من الطالبات بأعجوبة.



وكشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن البقرة نزلت من الطريق الذي يعلو المدرسة، وسقطت على سقف مكون من "شينكو"، واخترقته وصولًا إلى فناء المدرسة، ونجت منها الطالبات.



وكشفت المعلومات عن مطالبات بتحسين وضع المدرسة المستأجرة بمبنى حكومي.

