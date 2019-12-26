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فن

في الكريسماس.. كيم كارداشيان تهدي ابنتها جاكيت مايكل جاكسون

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
كيم كارداشيان وابنتها
كيم كارداشيان وابنتها نورث
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شروق ابراهيم
كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الهدية الثمنية التي أهدتها لابنتها الكبرى نورث هي وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست في عيد الكريسماس.

ونشرت كيم كارادشيان التي تبلغ من العمر 29 عاما جاكيت للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون اشترته من مزاد علني خلال عرض مقتنياته الخاصة عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع إنها أهدت ابنتها هذا الجاكيت الثمين في الكريسماس لكي ترتديه بسبب حبها الشديد لملك البوب العالمي مايكل جاكسون.

احتفلت عائلة كيم كارداشيان بالكريسماس أمس في حفلة خاصة سيطرت عليها الأجواء الاحتفالية و تألقت خلاله بفستان اسود انيق.
في الكريسماس.. كيم كارداشيان تهدي ابنتها جاكيت مايكل جاكسون
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