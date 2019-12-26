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تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بالإطالة العلوية لمرونة العضلات وتنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط.

وأكد خبير اللياقة البدنية، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.
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