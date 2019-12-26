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أخبار العالم

لا تنظر إليه.. ظاهرة الكسوف الحلقي تمر بـ السعودية والإمارات.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
ظاهرة الكسوف الحلقي
ظاهرة الكسوف الحلقي
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن ظاهرة كسوف الشمس الحلقية بدأت في المملكة العربية السعودية والإمارات، في ظاهرة ستشهدها عدد من الدول في المنطقة، وسط مخاطر وتحذيرات بعدم النظر مباشرة بالعين المجردة إلى هذه الظاهرة.

وحذرت وزارة الصحة السعودية الرسمية قائلة إن "النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين.

ويمكن أن يحدث ضرر بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف ".

وأضافت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية".

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