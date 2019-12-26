إعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية بوزارة السياحة والآثار

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة برئاسته، وعضوية ستة أعضاء تم اختيارهم طبقا لأحكام القانون من أعضاء الأمانة العامة بقطاع السياحة بالوزارة وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في المجالات المختلفة من خارج الوزارة.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على اختيار أفضل الكفاءات والخبرات القيادية لشغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل بها ووضعها على طريق التميز والتطور.



كما تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.



وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها، وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى توفير جميع البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذي يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.

