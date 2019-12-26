نجم سلة الأهلي رجال يعلن جاهزيته لمباراة الجزيرة غدا

أعلن إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، جاهزيته التامة لخوض مباراة الجزيرة التي تقام غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.



وأكد اللاعب إيهاب أمين، أنه تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة، والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة.



وشدد إيهاب أمين على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في دوري السوبر .



وقال إيهاب أمين، إن الدوري هو الهدف الأساسي للفريق بعد الدفعة المعنوية القوية بتحقيق الفوز على هيئة قناة السويس وطلائع الجيش والزمالك في البطولة.



