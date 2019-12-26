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رياضة

الزمالك يتدرب على التصويب من خارج منطقة الجزاء استعدادا لـ زيسكو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم والذي يقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا.

وركز الجهاز الفني خلال الفقرة على التصويب على المرمى واستقبال للعرضيات وكيفية استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس وشارك الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بالتبادل في حراسة المرمى في هذه الفقرة.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت فى الثانية ظهر أمس الأربعاء إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.

واستقبل البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فريد سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر إبراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.

وخاض الزمالك مرانه الأول فى الملعب الفرعى لاستاد ليفى موانا واسا بزامبيا تحت قيادة كارتيرون بمشاركة جميع اللاعبين .
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