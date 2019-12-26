AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة السعودية تلقي القبض على 50 شخصا بتهمة التحرش

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:23 م
السلطات السعودية
السلطات السعودية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت شرطة منطقة الرياض السعودية القبض على 50 شخصا متهمين بالتحرش، وذلك عقب توافر الأدلة والمعلومات حول البلاغات المقدمة ضدهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء عن القبض على 50 شخصا متهمين في قضايا تحرش مختلفة.

وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم عقب توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت شرطة منطقة الرياض، تمكنت من ضبط 9 سيدات بمخالفات خادشة للحياء، وذلك ضمن مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) ، فقد جرى ضبط (9) سيدات بمخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وجميعهن من النساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتداء ثياب النوم في السعودية يثير جدلا واسعا| تفاصيل

السعودية تكشف جنسية منفذ هجوم الملز بعد القبض عليه.. فيديو

شرطة القصيم تكشف تفاصيل تورط باكستانيين في جرائم نصب

حفل تحول لـ مأساة بالرياض.. مصرع عروس ووالدتها وشقيقتها في حادث مروري

لسرقتهم 400 ألف ريال.. القبض على 5 إثيوبيين في السعودية

ظهور غير لائق.. القبض على فتيات في موسم الرياض بتهمة خدش الحياء

ترشيحاتنا

خدها عروسة رجّعها جثة.. والدة الضحية: جوزها كان يعايرها بعدم الخلفة ويقول لها إنتى أرض بور.. فيديو وصور

بفستان أحمر جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد | فيديو

طفل يثير الرعب بسبب ثعبان.. صور

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو

علي جمعة: جماع الزوجة في صيام الفرض عليه القضاء في هذه الحالة

تعرف على حياة أشهر زوجين بالوسط الفنى.. أحمد داوود وعلا رشدى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

منتخب "النسائية" يتعادل مع تنزانيا 1-1 في دورة شمال إفريقيا الودية ..صور