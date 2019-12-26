الشرطة السعودية تلقي القبض على 50 شخصا بتهمة التحرش

أعلنت شرطة منطقة الرياض السعودية القبض على 50 شخصا متهمين بالتحرش، وذلك عقب توافر الأدلة والمعلومات حول البلاغات المقدمة ضدهم.



وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء عن القبض على 50 شخصا متهمين في قضايا تحرش مختلفة.



وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم عقب توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



وكانت شرطة منطقة الرياض، تمكنت من ضبط 9 سيدات بمخالفات خادشة للحياء، وذلك ضمن مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام.



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) ، فقد جرى ضبط (9) سيدات بمخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وجميعهن من النساء.