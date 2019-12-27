قريبا.. الانتهاء من مشروعات كهرباء ومياه لخدمة أهالي شمال سيناء

تسعى الدولة إلى تلبية احتياجات ومطالب أبناء سيناء في مختلف مجالات التنمية والبنية الأساسية، على الرغم من اتساع مساحتها وتعدد القرى والتجمعات، ومن بين تلك المشروعات، هي مشروعات أعمال الكهرباء.





من جهته، كشف المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه تم تنفيذ أعمال مشروعات كهرباء في ٦٢ تجمع وقرية لتدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء بمدن ومراكز وتجمعات المحافظة، موضحا أن في نطاق مركز بئر العبد ورمانة، تم تنفيذ مشروعات كهرباء في ٢٥ تجمع وقرية بتكلفة 28.6 مليون جنيه، وفى نطاق مركز العريش تم تنفيذ مشروعات في ٧ تجمعات ومناطق آبار، بتكلفة 28.6 مليون جنيه.





كما تم إنشاء وتدعيم شبكات الكهرباء فى مركزي رفح الشيخ زويد في ١١ تجمع وقرية إلى جانب تدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء في ٩ تجمعات بمركز نخل وكذلك تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لـ ١٠ تجمعات وقرى بمركز الحسنة.





وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم توصيل التيار الكهربائي لبعض قرى وتجمعات الأكثر احتياجا بأحوال تصل إلى نحو ٧٩ كيلو متر، وفي مدينة نخل تم توصيل شبكات بأطوال 16.5 كم، كما تم تدعيم وتوصيل التيار الكهربى للقرى الأكثر إحتياجًا بمركزي العريش والحسنة بأطوال 14 كم، وتوصيل التيار الكهربى للقرى الأكثر إحتياجًا بمركز الحسنة مجموعة أ و ب ، وتتكون من 27 كم.





كما جرت إنارة الطريق المؤدي للصالة المغطاة بالعريش والمستشفى الجديد ببئر العبد، كما تم توصيل التيار الكهربى للقرى الأكثر إحتياجًا بمركز بئر العبد مجموعة أ و ب، بأطوال 22 كم.





في ذات السياق، قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن مدينة الشيخ زويد، في انتظار الانتهاء من خط الكهرباء الجديد 22، والذي يتكلف 56 مليون جنيه، موضحا أن ذلك الخط، ينهي معاناة أهالى الشيخ زويد من ضعف المياه، كما انتهت شركة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد والشركة المختصة من تنفيذ ما يقرب من 40% من عملية شد الأسلاك بالمرحلة قبل الأخيرة لخط الكهرباء الجديد.





كما تم تغيير الأسلاك الهوائية إلى خطوط أرضية خلال العامين الماضيين، كما أن هناك تغير في بعض المناطق لإنهاء الخطوط الهوائية بأخرى أرضية، لتعتبر بذلك أول مدينة على مستوى شمال سيناء، تستخدم أحدث التقنيات الكهربائية المتطورة ، وفي انتظار الانتهاء من تركيب الخط الجديد الواصل من غرب العريش لمقر الشركة في الشيخ زويد.





وأضاف "أبو شعيرة"، أن المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الكهرباء بإقليم القناة وسيناء، وافق على تغيير لوحة الكهرباء بالكامل في شركة كهرباء الشيخ زويد، ووافق كذلك على مد قسم صيانة المدينة بسيارة كهرباء جديدة، وندب 4 من العاملين بقسم الصيانة بالعريش إلى الشيخ زويد، وذلك للإسراع في عملية التطوير في الخطوط الأرضية للكهرباء بمدينة الشيخ زويد وتوابعها.





فيما قال خليل حماد رئيس شركة الكهرباء إن عملية شد الأسلاك وصلت إلى قرية الخروبة بين العريش والشيخ زويد، مشيرا إلى أنه سيجرى خلال الأسبوعين القادمين البدء فى المرحلة الأخيرة وهي حفر الكابل الأرضي بين بوابة الشيخ زويد والمقر الرئيسي للشركة، لتشغيل الخط الجديد.



