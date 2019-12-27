تريند الفن في 2019| وفاة كاظم الساهر مسموما.. وابن وفاء عامر عاريا

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال عام 2019، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، وتصدرت تريند جوجل، من أبرزها:





قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجئة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما قامت مؤخرًا بحذف صورتها الشخصية.





نشر عمر محمد فوزي، ابن الفنانة وفاء عامر، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يرقص في الشارع عاريًا برفقة أصدقائه.





انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.





شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.





أحدثت الفنانة نرمين الفقي حالة كبيرة من الجدل بأحدث الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي ظهرت فيها بمايوه لحظة خروجها من البحر، إذ تقضي اجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.





حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه، بعد تداول مقطع فيديو لها يكشف عن رقصها مع فتاة شبه عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.





نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها .





تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة في منزلها بسبب الأمطار، إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، قائلة : "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر و لحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان معندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس حسبنا الله ونعم الوكيل".





أثارت الفنانة الشابة كوكي مجدي - شقيقة الفنانة روبي، حالة كبيرة من الجدل بمنشور متداول لها على السوشيال ميديا، كشفت من خلاله عن حلم رأته عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.





ردت الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل عنيف على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على صورة جمعتها بابنها، بسبب ظن البعض منهم أنه يحمل في يده كأس خمر.





شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوم شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها على حد قولها أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.





كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.





نشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديده بعنوان لا للتنمر انهض وتحدث بقوة.





نشر الفنان يوسف منصور صورة جديدة له برفقة ابنته على صفحته على فيسبوك وقد ترك الزمن علاماته عليه من التقدم في السن.





كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة.





تصدرت شائعة وفاة محمد فؤاد، مؤشر البحث جوجل في مصر، رغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية ومن الفنان نفسه لوجود أي تدهور في حالته الصحية، بل وبعد خروجه من المستشفى بالفعل.





في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.





نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.





هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جرأة الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد ظهورهما السريع إثر الإفراج عنهما في قضية "الفيديو الفاضح" مع مخرج سينمائي شهير.





فاجأ الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، جمهوره بتغريدة جديدة، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.



