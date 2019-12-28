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فن

لايف.. تامر حسنى ورامى جمال في ديو على المسرح

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
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نبيل العدوى
استدعى المطرب تامر حسنى زميله رامى جمال إلى مسرح حفله بالتجمع الخامس، وقدما سويا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسنى فى بداية الحفل وقدم أغنية "حلو المكان".

واحتفل تامر حسني، مؤخرًا ببدء عرض فيلمه الجديد "الفلوس" بجانب عدد كبير من ابطال العمل كان من بينهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.

بينما ينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018 وهو من إنتاج "نجوم ريكورد".
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