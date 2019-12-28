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أخبار العالم

بينهم أتراك.. ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي في الصومال إلى 76 قتيلا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ارتفعت حصيلة القتلى في التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 76 قتيلا.

وكان مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية مقديشو، عبدالقادر عبدالرحمن، قد أعلن، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي بواسطة شاحنة مفخخة، جنوب غربي العاصمة، إلى 61 شخصا على الأقل.

وقال عبد الرحمن: "ارتفع عدد القتلى بتفجير شاحنة في مقديشو إلى 61 على الأقل، وأصيب أكثر من 50 شخصا آخر".

وكانت شاحنة ملغومة قد انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء.

وقالت مصادر أمنية أن "من بين القتلى 4 أتراك يعتقد أنهم الهدف الرئيسي للتفجير".

وقال عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات صحافية إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.

وكان انفجار قد وقع منذ أيام بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الحادث.
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