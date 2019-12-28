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حوادث

براءة عاطل من تهمة الشروع في خطف طفلة بالأميرية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:05 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
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عمرو خليفة
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة عاطل من تهمة الشروع في خطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا بمنطقة الأميرية.

كانت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هادي، المحامي العام، أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالشروع في خطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا، بمنطقة الأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد تعرض الطفلة «ف. م» لمحاولة اختطاف وهتك عرض على يد «ع. م»، حيث شرع في استدرجها لسيارته، ولكن تمكن الأهالي من ضبطه وإحباط جريمته، فوجهت له النيابة تهم الشروع في الخطف وهتك عرض طفلة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة حيث جذبها بين سيارتين واحتضانها وحاول الإمساك بمناطق من جسدها وتثبيت كتفها في محاولة لإتمام جريمته.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلة التي أكدت محاولة المتهم جذبها لخطفها والاعتداء عليها، كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة واستمعت إلى أقوال مجرى التحريات.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها لم تتعرض لواقعة اعتداء كاملة ولا توجد أية إصابات ظاهرية أو داخلية.
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