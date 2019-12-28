الزمالك يصل ملعب موانا لمواجهة زيسكو الزامبي

وصل فريق الزمالك إلى ملعب ليفي موانا واسا استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة عصر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.





وحرص عدد من المصريين الذين يقيمون فى مدينة ندولا الزامبية على التواجد أمام مقر إقامة الفريق لتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم خلال التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو الزامبى.





ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.





خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.





خط الهجوم: أشرف بن شرقى.



