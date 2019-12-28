AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يصل ملعب موانا لمواجهة زيسكو الزامبي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:27 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
القسم الرياضي
وصل فريق الزمالك إلى ملعب ليفي موانا واسا استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة عصر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وحرص عدد من المصريين الذين يقيمون فى مدينة ندولا الزامبية على التواجد أمام مقر إقامة الفريق لتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم خلال التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو الزامبى.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط ، حيث حقق الفوز على أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ويحتل فريق زيسكو الزامبى المركز الأخير برصيد نقطة فقط .
الزمالك يصل ملعب موانا لمواجهة زيسكو الزامبي
الزمالك يصل ملعب موانا لمواجهة زيسكو الزامبي
الزمالك يصل ملعب موانا لمواجهة زيسكو الزامبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمواجهة زيسكو.. هاني زاده ينهي ترتيبات استقبال الزمالك في زامبيا

أخبار نادي الزمالك| قيمة عضوية النادي| الرد على أزمة عواد وأبو جبل

بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو

السفير المصري في زامبيا يزور بعثة الزمالك

موعد تدريب الزمالك الأخير بزامبيا استعدادا لـ زيسكو

ترشيحاتنا

هل الدعاء بعد المغرب مستجاب ؟.. 4 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

اسباب الصداع المتكرر .. تحذير| يدل على وجود ورم فى المخ

بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

تخطت النصف مليون.. سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده في رأس السنة

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا يصل لحد الصقيع.. والقاهرة تسجل 11 درجة

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

بعد اقترابه من الزمالك.. رضا عبد العال يوجه رسالة إلى عبد الله السعيد

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

أخبار الرياضة ليلا.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة..عودة عبد الله السعيد للأهلي ..مفاجأة رئيس الزمالك للاعبين

تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

كفاية حرب على صلاح.. رضا عبد العال: لو ساديو ماني فاز بجائزة الأفضل في أفريقيا ستكون مجاملة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة

شادى محمد: البطل لا يتحجج بالأعذار وجيلنا كان يتوج ببطولة أفريقيا كل عام

دورى أبطال أفريقيا .. أشرف بن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو .. ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء

دوري أبطال أفريقيا.. إذاعة أغاني الزمالك قبل مواجهة زيسكو

البطولة العربية.. موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقنوات الناقلة

مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

عبدالله السعيد يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل لاعب فى مصر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية

من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا