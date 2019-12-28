60 دقيقة | الأهلي يتقدم ويهدر وبلاتينيوم لم يقدم شيئا

انتهت 60 دقيقة من عمر المباراة بتقدم الأهلي على بلاتينيوم بهدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وجاء هدف الأهلي فى الدقيقة الثامنة عن طريق وليد سليمان بعد تلقيه عرضية رائعه من علي معلول تصل منطقة الجزاء ليقفز على إثرها ويسددها برأسية قوية داخل الشباك .



وبدأ الأهلي بالاستحواذ على وسط الملعب بتمريرات قصيرة بين اللاعبين لتشتيت خطوط بلاتينيوم .



وتعرض وليد أزارو لإصابة قوية بعد كرة مشتركة مع لاعب بلاتينيوم وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج اللازم من طبيب الفريق فى الدقيقة 51 .



وأهدر حسين الشحات فرصة هدف فى الدقيقة 59 بعد عرضية من احمد فتحي ليستلمها الشحات داخل منطقة الجزاء ويسددها بطريقة غريبة ، ويمنع الأهلي من إحراز الهدف الثاني .