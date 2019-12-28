رئيس اتحاد اليد يشيد بالتجربة الصربية .. اعرف التفاصيل

أشاد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد بالتجربة الصربية ونجاح منتخب اليد في هزيمة نظيره الصربي وديا علي ارضه في اطار برنامج اعداد الفراعنة لامم افريقيا المقرر اقامتها في تونس الشهر المقبل وهي المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو.



واشار نصر الى ان الاسباني جارسيا مدرب منتخبنا لعب باكثر من باسلوب واستطاع تجربة اكبر مجموعة من لاعبينا مما جعل التجربة مفيدة.



كما اشاد نصر بتالق علي زين وحراس المرمي الذين استبسلوا في الدفاع عن عرينهم امام الهجمات الصربية.



واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتاكيد علي ان التجربة في مجملها مفيدة وتمني مواصلة مسيرة الانتصارات بنفس القوة خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحديات كبيرة لمنتخبنا الاول..



وتجدر الاشارة الى ان فراعنة اليد يواجهون صربيا غدا في ودية ثانية قبل سفرهم السويد لمواجهة منتخبها.