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رياضة

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تألقت اللاعبة الصاعدة ريماس شريف وحصدت الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة الجمهورية الأولى للجمباز تحت 8 سنوات، بعد تفوقها وسط منافسة بين أكثر من 120 لاعبة من مختلف الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة ، للعام الثانى على التوالي.

واجتازت "ريماس" ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة أبرزها المتوازى وحصان القفز والحركات الأرضية بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فنى على مدار 5 سنوات.

وبدأت ريماس رحلتها مع الجمباز عن طريق أكاديمية نادى وادي دجلة الرياضى وفازت بالميدالية الفضية فى بطولة البراعم عام 2016، ثم حصدت الميدالية الذهبية العام الماضى فى بطولة الجمهورية، وشاركت العام الحالى تحت إشراف أكاديمية "جيمنيستك وورلد" بقيادة بسنت أشرف والمدرب محمد عثمان ومديد إدارى عصام عبد العزيز.

وتستعد "ريماس" لبطولة الجمهورية الثانية المقررة فى مارس 2020
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